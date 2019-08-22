Улыбка до ушей: анекдоты 22 августа

Зашел в загсе в туалет. На окнах - решетки.
Все, гады, предусмотрели!..
В набитом под завязку вагоне метро.
- Молодой человек, может быть вы в другое место свою руку пристроите?!
- Да я бы с удовольствием, но как-то стесняюсь...
Не знаю, как у нас рассчитывали прожиточный минимум, но мой кот, весящий 6 кг, реально за месяц прожирает больше.
Должно быть, где-то есть тайные курсы, где женщин учат покупать только ту обувь, которая натирает ноги; платья, глядя на которые они в ужасе думают, что нечего надеть; и солнцезащитные очки, используемые исключительно в качестве ободка для волос.
Хочется купить что-нибудь от комаров, например, домик в Исландии.