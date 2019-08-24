Позитивного дня: смешные анекдоты 24 августа

Брать собаку лучше всего из приюта МВД. Вы это поймете после первого найденного ею на прогулке пакетика марихуаны.

Как быстро растут дети, еще недавно смотрели с ними мультики, а теперь они выросли, приходится смотреть мультики одному!

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Если вас затопили соседи сверху, а вам лень с ними разбираться, откройте кран и затопите соседей снизу.

Не бойтесь делегировать и учитесь доверять другим людям.

Ну почему Украине так не везет? Почему все люди, которые точно знают, как правильно, легко и быстро решить все наши проблемы, предпочли стать водилами такси?!