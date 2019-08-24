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Позитивного дня: смешные анекдоты 24 августа

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Позитивного дня: смешные анекдоты 24 августа
12:39 Сегодня Телеграф

Пускай этот праздничный день будет легким и удачным!

  • 1

    Брать собаку лучше всего из приюта МВД. Вы это поймете после первого найденного ею на прогулке пакетика марихуаны.

  • 2

    Как быстро растут дети, еще недавно смотрели с ними мультики, а теперь они выросли, приходится смотреть мультики одному!

  • 3

    Если вас затопили соседи сверху, а вам лень с ними разбираться, откройте кран и затопите соседей снизу. 

    Не бойтесь делегировать и учитесь доверять другим людям.

    Ну почему Украине так не везет? Почему все люди, которые точно знают, как правильно, легко и быстро решить все наши проблемы, предпочли стать водилами такси?!

  • 4

    В одесском ателье.

    - Знаете, Сема, брюки таки гораздо важнее жены! Есть много мест, куда можно пойти без вашей Софочки, но совсем невозможно прийти без брюк!

Улыбнись и не грусти: утренние анекдоты 24 августа

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