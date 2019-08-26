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Порадуйтесь с утра: смешные анекдоты 26 августа

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Порадуйтесь с утра: смешные анекдоты 26 августа
04:44 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    Мужик жалуется соседу:

    - От жены житья нет! Дышать просто не дает!

    - А у меня все наоборот. Только домой приду, она сразу: "А ну-ка дыхни!"

  • 2

    В коридоре фирмы стоят в задумчивости два электрика.

    - Слушай, Петрович, а куда ведет вот этот-то провод?!

    - Да хрен его знает…

    - А давай его перережем. А там - кто первый заорет…

  • 3

    Хорошо погуляли - это когда утром возвращаешься домой на метро.

    А метро в твоем городе нет...

    - Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.

    - Это лицо.

  • 4

    Приходит эстонский мальчик из школы… А у него уже жена и двое детей.

 С улыбкой по жизни: вечерние анекдоты 25 августа

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