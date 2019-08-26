Порадуйтесь с утра: смешные анекдоты 26 августа

Мужик жалуется соседу:
- От жены житья нет! Дышать просто не дает!
- А у меня все наоборот. Только домой приду, она сразу: "А ну-ка дыхни!"
В коридоре фирмы стоят в задумчивости два электрика.
- Слушай, Петрович, а куда ведет вот этот-то провод?!
- Да хрен его знает…
- А давай его перережем. А там - кто первый заорет…
Хорошо погуляли - это когда утром возвращаешься домой на метро.
А метро в твоем городе нет...
- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.
- Это лицо.
Приходит эстонский мальчик из школы… А у него уже жена и двое детей.