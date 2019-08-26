Порадуйтесь с утра: смешные анекдоты 26 августа

1 Мужик жалуется соседу: - От жены житья нет! Дышать просто не дает! - А у меня все наоборот. Только домой приду, она сразу: "А ну-ка дыхни!"

2 В коридоре фирмы стоят в задумчивости два электрика. - Слушай, Петрович, а куда ведет вот этот-то провод?! - Да хрен его знает… - А давай его перережем. А там - кто первый заорет…

3 Хорошо погуляли - это когда утром возвращаешься домой на метро. А метро в твоем городе нет... - Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то. - Это лицо.