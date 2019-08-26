Радостного вам дня: веселые анекдоты 26 августа

Вчера позвонил какой-то незнакомец и попросил встретиться с ним в полночь на кладбище. Придурок какой-то. Так и не пришел.

В фитнес ходят люди, осознавшие, что очаровывать людей своей харизмой им не дано.

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Если вас мучает бессонница, примите слабительное. Уснуть вы все равно не уснете, но по крайней мере вам будет чем заняться.

Женская одежда, по сути, делится на два вида - либо скрывает недостатки, либо выпячивает достоинства.