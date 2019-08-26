Радостного вам дня: веселые анекдоты 26 августа

Вчера позвонил какой-то незнакомец и попросил встретиться с ним в полночь на кладбище. Придурок какой-то. Так и не пришел.
В фитнес ходят люди, осознавшие, что очаровывать людей своей харизмой им не дано.
Если вас мучает бессонница, примите слабительное. Уснуть вы все равно не уснете, но по крайней мере вам будет чем заняться.
Женская одежда, по сути, делится на два вида - либо скрывает недостатки, либо выпячивает достоинства.
Предусмотрительность по-нашему - это когда на шашлыки берут не только обычный уголь, но и активированный.