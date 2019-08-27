Передозировка смехом: анекдоты на 27 августа

И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная...
Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"
- В женщине должна быть загадка.
- Ты хочешь сказать, во мне нет загадок?
- Одна загадка, понимаешь, а не сборник задач!
Женщине, чтобы получить больничный, достаточно прийти к врачу не накрашенной.
Господи, сделай так, чтоб я купила в магазине только то, за чем пришла.
- Как на этом месте с карьерным ростом?
- Все в порядке! Я пришла сюда полгода назад простым продавцом, а сейчас я уже жена генерального директора!