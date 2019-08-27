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Передозировка смехом: анекдоты на 27 августа

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Передозировка смехом: анекдоты на 27 августа
12:13 Сегодня Телеграф

Пускай твой день будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная...

    Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"

  • 2

    - В женщине должна быть загадка.

    - Ты хочешь сказать, во мне нет загадок?

    - Одна загадка, понимаешь, а не сборник задач!

  • 3

    Женщине, чтобы получить больничный, достаточно прийти к врачу не накрашенной.

    Господи, сделай так, чтоб я купила в магазине только то, за чем пришла.

  • 4

    - Как на этом месте с карьерным ростом?

    - Все в порядке! Я пришла сюда полгода назад простым продавцом, а сейчас я уже жена генерального директора!

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 27 августа

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