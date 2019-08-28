Капля свежего позитива: вечерние анекдоты 28 августа

Нашему человеку мало, что ему просто подают руку помощи, он еще хочет, чтобы в этой руке что-то было.
Я не совсем бесполезен: я могу быть плохим примером.
Современных детей учат есть суп, наклоняя тарелку на себя, чтобы в случае чего залить супом себя, а не ноутбук или планшет.
Обожаю приезды в родной город. Один день отдыха здесь заряжает на годы усердной работы где угодно, только бы не здесь.
Какая-то симпатичная китайская пара подарила мне видеокамеру возле статуи Свободы. Ничего из того, что они говорили, я не понял. Но это было очень мило с их стороны.