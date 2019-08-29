Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 29 августа

Если на столе появился праздничный торт - это значит, что в этом доме вам будут рады еще минут пятнадцать.
Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.
Сантехник Василий кладет трубы по фэн-шую!..
Хотя - нет, это сантехнику Василию по фэн-шую, как он кладет трубы...
Подруга спрашивает:
- Интересно, а твой муж помнит дату вашей свадьбы?
- К счастью, нет.
- А почему к счастью?
- Я напоминаю ему об этом несколько раз в году и каждый раз получаю подарки.
Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас тут приличные люди".