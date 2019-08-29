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Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 29 августа

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Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: вечерние анекдоты 29 августа
17:48 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов на вечер, которая не даст вам заскучать.

  • 1

    Если на столе появился праздничный торт - это значит, что в этом доме вам будут рады еще минут пятнадцать.

  • 2

    Накопленные на счетах миллиарды говорят о высшей степени неумения владельца тратить деньги с пользой и удовольствием.

  • 3

    Сантехник Василий кладет трубы по фэн-шую!..

    Хотя - нет, это сантехнику Василию по фэн-шую, как он кладет трубы...

    Подруга спрашивает: 

    - Интересно, а твой муж помнит дату вашей свадьбы? 

    - К счастью, нет. 

    - А почему к счастью? 

    - Я напоминаю ему об этом несколько раз в году и каждый раз получаю подарки.

  • 4

     

    Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас тут приличные люди".

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