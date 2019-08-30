Смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 30 августа

Это когда вы выходите из сауны, а вас встречают ее муж и твоя жена!

Что такое контрастный душ?

- С чего ты взял, Пятачок?

- Мама, папа, вы что, фанаты Винни-Пуха?

3

В Одессе:

- Яша, зачем вы, интеллигентный человек, так избили Зяму?

- За дело! Этот негодяй спит с моей женой!

- И таки шо? Если у человека вкусы совпадают с вашими, значит, за это его надо бить?

- Вот скажите, Рабинович, вы - избранный народ, и Израиль - Земля обетованная, но вас там всего 6 миллионов.

- А это у нас там офис!