Смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 30 августа

Что такое контрастный душ?
Это когда вы выходите из сауны, а вас встречают ее муж и твоя жена!
- Мама, папа, вы что, фанаты Винни-Пуха?
- С чего ты взял, Пятачок?
В Одессе:
- Яша, зачем вы, интеллигентный человек, так избили Зяму?
- За дело! Этот негодяй спит с моей женой!
- И таки шо? Если у человека вкусы совпадают с вашими, значит, за это его надо бить?
- Вот скажите, Рабинович, вы - избранный народ, и Израиль - Земля обетованная, но вас там всего 6 миллионов.
- А это у нас там офис!
Сочетание низкой само¬оценки и оптимизма: ты уверен, что все будет хорошо, но не уверен, что у тебя.