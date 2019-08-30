Скачать
Пятница, 30.08.2019
Эрдоган заверил Зеленского в поддержке суверенитета Украины
Эрдоган заверил Зеленского в поддержке суверенитета Украины
Почему Авакова оставили в правительстве: ответ Гончарука
Почему Авакова оставили в правительстве: ответ Гончарука
Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова
Украина U-17 — Турция U-17: видео трансляция финала Кубка Банникова
Евровидение 2020: назван город, который примет песенный конкурс
Евровидение 2020: назван город, который примет песенный конкурс

Смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 30 августа

Смотрите фото (5)
Смешные анекдоты после насыщенного дня: вечерние анекдоты 30 августа
17:01 Сегодня Телеграф

Веселые анекдоты помогут сделать ваш вечер хорошим и позитивным.

  • 1

    Что такое контрастный душ?

    Это когда вы выходите из сауны, а вас встречают ее муж и твоя жена!

  • 2

    - Мама, папа, вы что, фанаты Винни-Пуха?

    - С чего ты взял, Пятачок?

  • 3

    В Одессе:

    - Яша, зачем вы, интеллигентный человек, так избили Зяму?

    - За дело! Этот негодяй спит с моей женой!

    - И таки шо? Если у человека вкусы совпадают с вашими, значит, за это его надо бить?

     

    - Вот скажите, Рабинович, вы - избранный народ, и Израиль - Земля обетованная, но вас там всего 6 миллионов.

    - А это у нас там офис!

  • 4

    Сочетание низкой само¬оценки и оптимизма: ты уверен, что все будет хорошо, но не уверен, что у тебя.

Проведите день с улыбкой: убойные анекдоты 30 августа

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Позитив, Курьез, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 30 августа, Вечерние анекдоты, Анекдоты на вечер, Анекдоты 30 августа, Анекдоты на вечер 30 августа, Вечерние анекдоты на 30 августа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
02 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
04 Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
05 Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
Данилюк в Польше пообщался с руководителем BBN
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
Скончался известный французский актер Мишель Омон
Скончался известный французский актер Мишель Омон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь