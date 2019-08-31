Настроение не покинет вас: анекдоты 31 августа

- Да. Ну так работа такая.

- Да. Взяли директором новостей на телевидение.

- Ты же работу искал. Нашел чего?

Ликероводочный завод предупреждает: курение, курение и только курение опасно для вашего здоровья!

3

Турист в деревне спрашивает у мужика:

- Как у вас забираются на этот высокий каштан, чтобы нарвать каштанов?

- Очень просто. Рекс, сюда!

- Сейчас уже день или еще утро?

- У кого?

- У бухгалтерии.

- У бухгалтерии всегда обед.