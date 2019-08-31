Настроение не покинет вас: анекдоты 31 августа

- Как дела?
- Нормально.
- Ты же работу искал. Нашел чего?
- Да. Взяли директором новостей на телевидение.
- Врешь!
- Да. Ну так работа такая.
Ликероводочный завод предупреждает: курение, курение и только курение опасно для вашего здоровья!
Турист в деревне спрашивает у мужика:
- Как у вас забираются на этот высокий каштан, чтобы нарвать каштанов?
- Очень просто. Рекс, сюда!
- Сейчас уже день или еще утро?
- У кого?
- У бухгалтерии.
- У бухгалтерии всегда обед.
- Как твоя радость?
- Масло надо поменять... Или ты про Ирку?