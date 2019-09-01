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Веселое настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 1 сентября

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Веселое настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 1 сентября
17:17 Сегодня Телеграф

Пускай твой вечер будет наполнен позитивной энергетикой.

  • 1

    Детство - это когда тебя не волнует чье-то мнение. Тебе просто плевать, обсыпал ублюдка песком и все.

  • 2

    Живя в лесу среди диких животных, Пятачок выстроил идеальную схему личной безопасности. Он быстро бегал, был предусмотрительно худым, имел в друзьях медведя, который мед любил больше, чем свинину, единственный в лесу был вооружен ружьем и мог при шухере улететь на воздушном шарике.

  • 3

    - Мама, я влюбился.

    - А как ее зовут? А она умеет готовить? А какую музыку она слушает? А какой у нее любимый поэт? Она занимается спортом? Вы уже целовались? Почему раньше не сказал? Дать денег, мороженое ей купишь, когда гулять будете?

    - Папа, я влюбился.

    - Баба?

    - Баба.

    - Норм.

    - Девушка! Вы с училища?

    - Еще какая!!!

  • 4

    В магазине мужчина обращается к продавщице:

    - Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика водки, 50 литров пива, 5 коробок мартини и 30 пачек презервативов.

    - Вот, пожалуйста.

    - Спасибо.

    - Молодой человек, подождите!

    - Что такое?

    - Возьмите меня с собой!

Воскресный день нельзя проводить скучно: юморные анекдоты 1 сентября

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