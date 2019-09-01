Веселое настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 1 сентября

Детство - это когда тебя не волнует чье-то мнение. Тебе просто плевать, обсыпал ублюдка песком и все.
Живя в лесу среди диких животных, Пятачок выстроил идеальную схему личной безопасности. Он быстро бегал, был предусмотрительно худым, имел в друзьях медведя, который мед любил больше, чем свинину, единственный в лесу был вооружен ружьем и мог при шухере улететь на воздушном шарике.
- Мама, я влюбился.
- А как ее зовут? А она умеет готовить? А какую музыку она слушает? А какой у нее любимый поэт? Она занимается спортом? Вы уже целовались? Почему раньше не сказал? Дать денег, мороженое ей купишь, когда гулять будете?
- Папа, я влюбился.
- Баба?
- Баба.
- Норм.
- Девушка! Вы с училища?
- Еще какая!!!
В магазине мужчина обращается к продавщице:
- Здравствуйте, мне, пожалуйста, 3 ящика водки, 50 литров пива, 5 коробок мартини и 30 пачек презервативов.
- Вот, пожалуйста.
- Спасибо.
- Молодой человек, подождите!
- Что такое?
- Возьмите меня с собой!