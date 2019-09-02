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Понедельник, 02.09.2019
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Утро начинается не с кофе: смешные анекдоты 2 сентября

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Утро начинается не с кофе: смешные анекдоты 2 сентября
04:38 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    На футбольном матче один из зрителей спрашивает мальчика:

    — Где же ты деньги-то взял на такой дорогой билет?

    — Отец купил.

    — А где он сам?

    — Дома. Билет ищет......

  • 2

    Соседки сегодня утром у подъезда решили подколоть меня:

    — Тяжело, наверное, одной без мужика то?

    Решила их добить:

    — Да нет, мне ваших хватает...

  • 3

    Тамара Петровна утонула в реке, не смотря на то что была рыбой по гороскопу, бревном в постели и дерьмом по жизни.

    — Милый, а почему у нас такие большие счета за интернет?

    — Это потому, что у кого-то слишком часто болит голова!

  • 4

    Характер у меня замечательный, только нервы у всех какие-то слабые...

Веселое настроение не покинет вас: вечерние анекдоты 1 сентября

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