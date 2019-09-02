Утро начинается не с кофе: смешные анекдоты 2 сентября

— А где он сам?

— Где же ты деньги-то взял на такой дорогой билет?

На футбольном матче один из зрителей спрашивает мальчика:

— Да нет, мне ваших хватает...

— Тяжело, наверное, одной без мужика то?

Соседки сегодня утром у подъезда решили подколоть меня:

3

Тамара Петровна утонула в реке, не смотря на то что была рыбой по гороскопу, бревном в постели и дерьмом по жизни.

— Милый, а почему у нас такие большие счета за интернет?

— Это потому, что у кого-то слишком часто болит голова!