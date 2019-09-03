Делитесь смехом: вечерние анекдоты 3 сентября

- Скажите, чем Вы своих глистов лечите?
- Ничем.
- А как же так?
- А они у меня не болеют.
- Как девушка поживает?
- Мы расстались.
- А чего?
- Поругались. Она кричит: "Ты не любишь меня". Я ей: "Оля, да люблю я тебя! "
- А она что?
- А она Лена.
Надпись у железнодорожного переезда: "Поезд здесь проходит за 14 секунд, независимо от того, находится ли ваш автомобиль на рельсах или за шлагбаумом".
- Профессор, скажите, что нужно делать мужу, когда его жена испытывает оргазм?
- Постараться при этом присутствовать!
Муж спрашивает жену:
- Что бы ты сделала, если бы я выиграл в лотерею?
- Забрала бы половину выигрыша и свалила от тебя нахрен!
- Классно! Я выиграл 100 гривен. Забирай 50 и вали нахрен!