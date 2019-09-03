Делитесь смехом: вечерние анекдоты 3 сентября

1 - Скажите, чем Вы своих глистов лечите? - Ничем. - А как же так? - А они у меня не болеют.

2 - Как девушка поживает? - Мы расстались. - А чего? - Поругались. Она кричит: "Ты не любишь меня". Я ей: "Оля, да люблю я тебя! " - А она что? - А она Лена.

3 Надпись у железнодорожного переезда: "Поезд здесь проходит за 14 секунд, независимо от того, находится ли ваш автомобиль на рельсах или за шлагбаумом". - Профессор, скажите, что нужно делать мужу, когда его жена испытывает оргазм? - Постараться при этом присутствовать!