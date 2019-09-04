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Среда, 04.09.2019
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Сделайте утро веселым: уморительные анекдоты 4 сентября

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Сделайте утро веселым: уморительные анекдоты 4 сентября
04:44 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Продавец в бутике вызвал улыбку, произнеся на входе:

    - Вам помочь или не мешать?

  • 2

    - Когда вы видите выпускника филологического факультета, что вы обычно ему говорите?

    - "Две картошки и Биг Мак, пожалуйста. "

  • 3

    Внучка деду: - Деда, а ты очень воспитанный- всегда прикладываешь руку ко рту, когда чихаешь.

    - Конечно, внученька. Как мне иначе поймать вставную челюсть?

    - Почему, когда вы улыбаетесь, у вас один глаз веселый, а другой - грустный?

    - Веселый - это искусственный...

  • 4

    Женщина и маньяк.

    Женщина: - Насилуют! Помогите!

    Маньяк: - Не ори, сам справлюсь!

Делитесь смехом: вечерние анекдоты 3 сентября

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