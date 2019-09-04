Сделайте утро веселым: уморительные анекдоты 4 сентября

Продавец в бутике вызвал улыбку, произнеся на входе:
- Вам помочь или не мешать?
- Когда вы видите выпускника филологического факультета, что вы обычно ему говорите?
- "Две картошки и Биг Мак, пожалуйста. "
Внучка деду: - Деда, а ты очень воспитанный- всегда прикладываешь руку ко рту, когда чихаешь.
- Конечно, внученька. Как мне иначе поймать вставную челюсть?
- Почему, когда вы улыбаетесь, у вас один глаз веселый, а другой - грустный?
- Веселый - это искусственный...
Женщина и маньяк.
Женщина: - Насилуют! Помогите!
Маньяк: - Не ори, сам справлюсь!