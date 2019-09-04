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Среда, 04.09.2019
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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 4 сентября

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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 4 сентября
17:17 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива после тяжелого рабочего дня.

  • 1

    - Роза Израилевна, вы не против поужинать вместе?

    - С радостью, Яков Давыдович!

    - Тогда я ровно в восемь у вас!

  • 2

    Сегодня мы возьмем интервью у человека, который все успевает.

    - Скажите, как вы все успеваете?

    - Идите нафиг, мне некогда.

  • 3

    Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо. Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.

    Лучшие актёры современности:

    1. Брэд Питт

    2. Джонни Депп

    3. Леонардо Ди Каприо

    4. Ты, когда приходишь на работу и делаешь вид, что рад всех видеть.

  • 4

    Софья Марковна выходя замуж в десятый раз, подумала:

    - Боже, скольких же мужчин я сделала счастливыми!

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