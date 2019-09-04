Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 4 сентября

1 - Роза Израилевна, вы не против поужинать вместе? - С радостью, Яков Давыдович! - Тогда я ровно в восемь у вас!

2 Сегодня мы возьмем интервью у человека, который все успевает. - Скажите, как вы все успеваете? - Идите нафиг, мне некогда.

3 Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо. Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится. Лучшие актёры современности: 1. Брэд Питт 2. Джонни Депп 3. Леонардо Ди Каприо 4. Ты, когда приходишь на работу и делаешь вид, что рад всех видеть.