Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 4 сентября

- Роза Израилевна, вы не против поужинать вместе?
- С радостью, Яков Давыдович!
- Тогда я ровно в восемь у вас!
Сегодня мы возьмем интервью у человека, который все успевает.
- Скажите, как вы все успеваете?
- Идите нафиг, мне некогда.
Приготовил себе новый вид кофе - антидепрессо. Правда, там кофе как такового нет, только коньяк, но вдруг кому-то рецепт пригодится.
Лучшие актёры современности:
1. Брэд Питт
2. Джонни Депп
3. Леонардо Ди Каприо
4. Ты, когда приходишь на работу и делаешь вид, что рад всех видеть.
Софья Марковна выходя замуж в десятый раз, подумала:
- Боже, скольких же мужчин я сделала счастливыми!