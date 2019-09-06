Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 6 сентября

— Слушай, как же вы там живете?
— В смысле?
— Да, холодина у вас страшная!
— Вроде терпимо, минус 15.
— А по телеку сказали, что — до минус 50.
— А, так это на улице!
Приходит пациент к окулисту:
— Первую строку снизу видите?
— Да.
— Читайте.
— Издательство "Полиграфия", тираж 5000 экземпляров.
— В еврейской сказке Ребе Гуд отбирал деньги у богатых и раздавал их бедным... — Ну, и почему в еврейской?
— Так, потому, что — под небольшой процент.
— Мне Вася сказал, что я самая хорошая девушка в мире. Мама, давай я приглашу его к нам домой?
— Лучше не надо. Пусть и дальше также думает.
— Здравствуйте, я налоговый инспектор, хотел бы поговорить с Рабиновичем.
— Его таки нет.
— Как нет?! Я его минуту назад в окно видел!
— Таки он вас тоже...