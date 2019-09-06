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Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 6 сентября

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Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 6 сентября
04:45 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром.

  • 1

    — Слушай, как же вы там живете?

    — В смысле?

    — Да, холодина у вас страшная!

    — Вроде терпимо, минус 15.

    — А по телеку сказали, что — до минус 50.

    — А, так это на улице!

  • 2

    Приходит пациент к окулисту:

    — Первую строку снизу видите?

    — Да.

    — Читайте.

    — Издательство "Полиграфия", тираж 5000 экземпляров.

  • 3

    — В еврейской сказке Ребе Гуд отбирал деньги у богатых и раздавал их бедным... — Ну, и почему в еврейской?

    — Так, потому, что — под небольшой процент.

    — Мне Вася сказал, что я самая хорошая девушка в мире. Мама, давай я приглашу его к нам домой?

    — Лучше не надо. Пусть и дальше также думает.

  • 4

    — Здравствуйте, я налоговый инспектор, хотел бы поговорить с Рабиновичем.

    — Его таки нет.

    — Как нет?! Я его минуту назад в окно видел!

    — Таки он вас тоже...

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