Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 6 сентября

— А, так это на улице!

— А по телеку сказали, что — до минус 50.

— Да, холодина у вас страшная!

— Слушай, как же вы там живете?

3

— В еврейской сказке Ребе Гуд отбирал деньги у богатых и раздавал их бедным... — Ну, и почему в еврейской?

— Так, потому, что — под небольшой процент.

— Мне Вася сказал, что я самая хорошая девушка в мире. Мама, давай я приглашу его к нам домой?

— Лучше не надо. Пусть и дальше также думает.