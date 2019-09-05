Улыбнитесь: вечерние анекдоты 5 сентября

Несется по улице "скорая помощь":
- Мы его теряем... Мы его теряем... Сестра, захлопните эту дверцу, пока он не вывалился!
На работу срочно требуется бухгалтер с опытом лишения свободы до двух лет, с графиком работы год через три.
- Подсудимый, почему вы постоянно молчите?
- Молчание - золото, ваша честь.
- Откуда у вас столько золота?
Родители пишут письмо сыну-студенту:
- Сынок, как сдал сессию?
Ответ:
- Профессура в восторге, просит повторить осенью.
Различия между поколениями все же существуют. Сегодня долго объясняла маме, что меня не заперли в подвале недостроенного дома, это просто фото из моего офиса в стиле лофт.