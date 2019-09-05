Улыбнитесь: вечерние анекдоты 5 сентября

1 Несется по улице "скорая помощь": - Мы его теряем... Мы его теряем... Сестра, захлопните эту дверцу, пока он не вывалился!

2 На работу срочно требуется бухгалтер с опытом лишения свободы до двух лет, с графиком работы год через три.

3 - Подсудимый, почему вы постоянно молчите? - Молчание - золото, ваша честь. - Откуда у вас столько золота? Родители пишут письмо сыну-студенту: - Сынок, как сдал сессию? Ответ: - Профессура в восторге, просит повторить осенью.