Улыбка до ушей: анекдоты на день 6 сентября

— Милая, я сегодня задержусь после работы. Мы с ребятами собрались пивка попить...
— А ну, повтори!
— Я после работы, говорю, сразу домой... Соскучился...
Жена уехала в отпуск. За две недели ее отсутствия мусор вынес всего один раз. Вывод — в доме мусорит жена!
— Вовочка, что тебе подарили на ДР?
— Видишь, вон под окном, мерс 600й, бирюзовый?
— Ага! Классная тачка!!
— Вот точно такого же цвета кепку...
Неожиданно вспыхнувший лесной пожар придал соревнованиям по спортивному ориентированию неповторимую динамику и зрелищность.
— Парень приходит в женское общежитие. Вахтерша его спрашивает:
— Вы к кому?
— А вы к кому бы посоветовали?