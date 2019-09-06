Улыбка до ушей: анекдоты на день 6 сентября

1 — Милая, я сегодня задержусь после работы. Мы с ребятами собрались пивка попить... — А ну, повтори! — Я после работы, говорю, сразу домой... Соскучился...

2 Жена уехала в отпуск. За две недели ее отсутствия мусор вынес всего один раз. Вывод — в доме мусорит жена!

3 — Вовочка, что тебе подарили на ДР? — Видишь, вон под окном, мерс 600й, бирюзовый? — Ага! Классная тачка!! — Вот точно такого же цвета кепку... Неожиданно вспыхнувший лесной пожар придал соревнованиям по спортивному ориентированию неповторимую динамику и зрелищность.