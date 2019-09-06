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Пятница, 06.09.2019
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Улыбка до ушей: анекдоты на день 6 сентября

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Улыбка до ушей: анекдоты на день 6 сентября
12:23 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты для хорошего настроения в эту пятницу.

  • 1

    — Милая, я сегодня задержусь после работы. Мы с ребятами собрались пивка попить...

    — А ну, повтори!

    — Я после работы, говорю, сразу домой... Соскучился...

  • 2

    Жена уехала в отпуск. За две недели ее отсутствия мусор вынес всего один раз. Вывод — в доме мусорит жена!

  • 3

    — Вовочка, что тебе подарили на ДР?

    — Видишь, вон под окном, мерс 600й, бирюзовый?

    — Ага! Классная тачка!!

    — Вот точно такого же цвета кепку...

    Неожиданно вспыхнувший лесной пожар придал соревнованиям по спортивному ориентированию неповторимую динамику и зрелищность.

  • 4

    — Парень приходит в женское общежитие. Вахтерша его спрашивает:

    — Вы к кому?

    — А вы к кому бы посоветовали?

Чтобы смех не прекращался: утренние анекдоты 6 сентября

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