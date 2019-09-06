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Свежая порция юмора: вечерние анекдоты 6 сентября

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Свежая порция юмора: вечерние анекдоты 6 сентября
17:12 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива после тяжелого рабочего дня.

  • 1

    Шеф — секретарше:

    — Что вы делаете в воскресенье?

    Секретарша (с надеждой в голосе): — Ничего...

    — Тогда позвольте вам напомнить, что сегодня не воскресенье!

  • 2

    Крыс не любят. Но ежик — крыса с иголками и коротким хвостом. Белка — пушистая крыса с пушистым хвостом. Вывод: главное — дизайн и маркетинг!

  • 3

    Женщины – берегите мужчин, нас же меньше, на всех может не хватить! Относитесь к мужчинам гуманнее! Поймали вечером — отпустите… утром!

    Женщину до истерики может довести любая мелочь. Мужика до истерики может довести только женщина.

  • 4

    Высшая математика в жизни мне пригодилась только один раз – когда ключи упали в унитаз пришлось скрутить из проволоки интеграл.

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