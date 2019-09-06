Свежая порция юмора: вечерние анекдоты 6 сентября

Шеф — секретарше:
— Что вы делаете в воскресенье?
Секретарша (с надеждой в голосе): — Ничего...
— Тогда позвольте вам напомнить, что сегодня не воскресенье!
Крыс не любят. Но ежик — крыса с иголками и коротким хвостом. Белка — пушистая крыса с пушистым хвостом. Вывод: главное — дизайн и маркетинг!
Женщины – берегите мужчин, нас же меньше, на всех может не хватить! Относитесь к мужчинам гуманнее! Поймали вечером — отпустите… утром!
Женщину до истерики может довести любая мелочь. Мужика до истерики может довести только женщина.
Высшая математика в жизни мне пригодилась только один раз – когда ключи упали в унитаз пришлось скрутить из проволоки интеграл.