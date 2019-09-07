Смешно до слез: веселые утренние анекдоты 7 сентября

Квартирная хозяйка спрашивает у своей квартирантки-студентки:
— Что это твой брат к тебе больше не заходит?
— Да этот гад нашел себе новую сестру.
— Папа я потерял таблетки! Голубенькие, ты их не видел?
— У нас проблема похуже, сынок... НА КУХНЕ ДРАКОН!!!
Жена — мужу: — Зря мы с тобой ругали дочь за пирсинг. Теперь, когда у нее кольцо в носу, поднимать в школу ее стало намного проще.
— Привет, что делаешь?
— Я люблю, я скучаю, мне тебя не хватает. Ты снишься мне каждую ночь, я не могу без тебя. А ты чем занят, любимый?
— Сосиску ем...
Инструктаж в службе техподдержки:
— И еще, девочки! Не надо спрашивать у клиента, что у него стоит, надо спрашивать: "Какое программное обеспечение у Вас установлено? ".