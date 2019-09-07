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Смешно до слез: веселые утренние анекдоты 7 сентября

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Смешно до слез: веселые утренние анекдоты 7 сентября
04:51 Сегодня Телеграф

Пускай твое утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    Квартирная хозяйка спрашивает у своей квартирантки-студентки:

    — Что это твой брат к тебе больше не заходит?

    — Да этот гад нашел себе новую сестру.

  • 2

    — Папа я потерял таблетки! Голубенькие, ты их не видел?

    — У нас проблема похуже, сынок... НА КУХНЕ ДРАКОН!!!

  • 3

    Жена — мужу: — Зря мы с тобой ругали дочь за пирсинг. Теперь, когда у нее кольцо в носу, поднимать в школу ее стало намного проще.

    — Привет, что делаешь?

    — Я люблю, я скучаю, мне тебя не хватает. Ты снишься мне каждую ночь, я не могу без тебя. А ты чем занят, любимый?

    — Сосиску ем...

  • 4

    Инструктаж в службе техподдержки:

    — И еще, девочки! Не надо спрашивать у клиента, что у него стоит, надо спрашивать: "Какое программное обеспечение у Вас установлено? ".

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