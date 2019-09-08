Улыбайтесь почаще: анекдоты 8 сентября

У мальчика спрашивают:
- Тебя как зовут?
Тот молчит...
- Ты чо, тормоз?
- Леха.
- А чо молчишь?
- Я не тормоз.
- Мам, хочу виски с колой или текилу со спрайтом...
- Да что за детский сад?! Виски пьют со льдом, а текилу - с лимоном!
- Какое ограничение на вес багажа на этом рейсе?
- 23 кг.
- А по габаритам?
- Вроде нет. Но не советую провозить 23 кг пенопласта.
Утром муж жалуется жене:
- Дорогая, я сегодня так плохо спал!
- Ой, а что ты вообще умеешь хорошо делать?
В городе поставили памятник вандалам. Вандалы впали в замешательство.