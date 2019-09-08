Улыбайтесь почаще: анекдоты 8 сентября

- Я не тормоз.

- А чо молчишь?

- Ты чо, тормоз?

Тот молчит...

- Тебя как зовут?

У мальчика спрашивают:

- Да что за детский сад?! Виски пьют со льдом, а текилу - с лимоном!

- Мам, хочу виски с колой или текилу со спрайтом...

3

- Какое ограничение на вес багажа на этом рейсе?

- 23 кг.

- А по габаритам?

- Вроде нет. Но не советую провозить 23 кг пенопласта.

Утром муж жалуется жене:

- Дорогая, я сегодня так плохо спал!

- Ой, а что ты вообще умеешь хорошо делать?