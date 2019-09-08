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Улыбайтесь почаще: анекдоты 8 сентября

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Улыбайтесь почаще: анекдоты 8 сентября
12:01 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас новые анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез.

  • 1

    У мальчика спрашивают:

    - Тебя как зовут?

    Тот молчит...

    - Ты чо, тормоз?

    - Леха.

    - А чо молчишь?

    - Я не тормоз. 

  • 2

    - Мам, хочу виски с колой или текилу со спрайтом...

    - Да что за детский сад?! Виски пьют со льдом, а текилу - с лимоном!

  • 3

    - Какое ограничение на вес багажа на этом рейсе?

    - 23 кг.

    - А по габаритам?

    - Вроде нет. Но не советую провозить 23 кг пенопласта.

    Утром муж жалуется жене:

    - Дорогая, я сегодня так плохо спал!

    - Ой, а что ты вообще умеешь хорошо делать?

  • 4

    В городе поставили памятник вандалам. Вандалы впали в замешательство.

Воскресенье - день чудесный: утренние анекдоты 8 сентября

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