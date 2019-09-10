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Улыбайтесь с самого утра: забавные анекдоты 10 сентября

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Улыбайтесь с самого утра: забавные анекдоты 10 сентября
04:45 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты, которые вас развеселят.

  • 1

    - Ты почему разводишься с женой?

    - Она уже полгода со мной не разговаривает.

    - Не торопись, хорошенько подумай. Такую жену не так легко найти.

  • 2

    Это раньше молодые после свадьбы хотели первой брачной ночи. Теперь просто хотят быстрее лечь спать.

  • 3

    Если мой кот решил что мне пора вставать, то его трудно уже в этом переубедить.

    Женщина за рулем - это не обезьяна с гранатой, а "спасибо, милая, что я сегодня могу бухнуть в гостях".

  • 4

    Два часа спорили с женой, хоронить тещу или кремировать. Решили пока оставить ее живой.

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Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Анекдоты, 10 сентября.
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