Улыбайтесь с самого утра: забавные анекдоты 10 сентября

- Она уже полгода со мной не разговаривает.

Это раньше молодые после свадьбы хотели первой брачной ночи. Теперь просто хотят быстрее лечь спать.

3

Если мой кот решил что мне пора вставать, то его трудно уже в этом переубедить.

Женщина за рулем - это не обезьяна с гранатой, а "спасибо, милая, что я сегодня могу бухнуть в гостях".