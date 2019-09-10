Улыбайтесь с самого утра: забавные анекдоты 10 сентября

- Ты почему разводишься с женой?
- Она уже полгода со мной не разговаривает.
- Не торопись, хорошенько подумай. Такую жену не так легко найти.
Это раньше молодые после свадьбы хотели первой брачной ночи. Теперь просто хотят быстрее лечь спать.
Если мой кот решил что мне пора вставать, то его трудно уже в этом переубедить.
Женщина за рулем - это не обезьяна с гранатой, а "спасибо, милая, что я сегодня могу бухнуть в гостях".
Два часа спорили с женой, хоронить тещу или кремировать. Решили пока оставить ее живой.