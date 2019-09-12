Утро начинается с улыбки: забавные анекдоты 12 сентября

Не ешь много перед сном, не употребляй жирную и калорийную пищу. Подумай о тех, кто будут нести твой гроб.

Эмансипация наших женщин довела до того, что мне иногда кажется, будто никаких женщин вообще нет - это просто такие маленькие хитрожопые мужички.

3

Мужчины в семейной жизни гораздо счастливее женщин. Они и в брак вступают позже, и умирают раньше.

Самое обидное, когда запланировала с мужиком идеальные отношения, а он действует не по плану.