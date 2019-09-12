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Четверг, 12.09.2019
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Утро начинается с улыбки: забавные анекдоты 12 сентября

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Утро начинается с улыбки: забавные анекдоты 12 сентября
04:45 Сегодня Телеграф

Забавные анекдоты, которые не дадут вам загрустить утром.

  • 1

    Не ешь много перед сном, не употребляй жирную и калорийную пищу. Подумай о тех, кто будут нести твой гроб.

  • 2

    Эмансипация наших женщин довела до того, что мне иногда кажется, будто никаких женщин вообще нет - это просто такие маленькие хитрожопые мужички.

  • 3

    Мужчины в семейной жизни гораздо счастливее женщин. Они и в брак вступают позже, и умирают раньше.

    Самое обидное, когда запланировала с мужиком идеальные отношения, а он действует не по плану.

  • 4

    Суббота самый тяжелый день недели. Надо отдохнуть, выспаться, погулять и побухать. И не знаешь с чего начать...

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