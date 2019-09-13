Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 13 сентября

Как говорит одна моя знакомая домохозяйка: "В любой непонятной ситуации иди готовить. Что бы не случилось, все равно после этого все захотят есть".
Мама с дочкой в магазине:
- Доченька, тебе что-нибудь купить?
- Да!
- Что?
- Пока не знаю, но... два!
Быть 25-летним это сущее проклятье. 20-летние считают, что ты дед и тебе скоро пора помирать, а 30-летние - что ты жизни не нюхал, щенок.
- Как обычно проходит твой рабочий день?
- Я сажусь на стул, включаю музыку и 10 часов злюсь.
- А что будет, если выпить очень много водки?
- Будет послезавтра...