Утро начинается не с кофе: смешные анекдоты 14 сентября

Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день.
— Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?
— Пенсия у них после десятого.
Женщины любят умных мужчин. Вот, например, если у мужчины красивые руки, высокий рост, накачанное тело и приятный голос, то он умный мужчина.
Специалисты по культуре речи не рекомендуют курить сигареты одну за одной. По их мнению, надо курить одну за другой.
Самая высокомерная и неприступная баба - это та, которая помнит, что не побрилa ноги.