Утро начинается не с кофе: смешные анекдоты 14 сентября

Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день.

— Пенсия у них после десятого.

— Девочки, а кто-нибудь встречался с мужчиной старшего возраста? Как это? Какие будут советы?

3

Женщины любят умных мужчин. Вот, например, если у мужчины красивые руки, высокий рост, накачанное тело и приятный голос, то он умный мужчина.

Специалисты по культуре речи не рекомендуют курить сигареты одну за одной. По их мнению, надо курить одну за другой.