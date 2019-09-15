Всплеск позитивного настроения: вечерние анекдоты 15 сентября

1 Запись учителя в дневнике Донцовой: "Ваша дочь подготовила доклад по биологии. Читаю третий день. Надеюсь, убийца не зебра"

2 Мемориальная доска на доме: В этом доме выдающаяся прорицательница Ирма Брук будет жить с 2019 по 2025 годы.

3 Мать спрашивает Вовочку: - Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей? - Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку. Девушка отправляет sms: "Папа, переведи мне сто долларов." Через минуту приходит ответ: "Оne hundred dollars!"