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Всплеск позитивного настроения: вечерние анекдоты 15 сентября

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Всплеск позитивного настроения: вечерние анекдоты 15 сентября
17:04 Сегодня Телеграф

Свежая порция юмора специально для наших читателей!

  • 1

    Запись учителя в дневнике Донцовой: "Ваша дочь подготовила доклад по биологии. Читаю третий день. Надеюсь, убийца не зебра"

  • 2

    Мемориальная доска на доме:

    В этом доме выдающаяся прорицательница Ирма Брук будет жить с 2019 по 2025 годы.

  • 3

    Мать спрашивает Вовочку:

    - Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей?

    - Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты палку.

    Девушка отправляет sms: "Папа, переведи мне сто долларов."

    Через минуту приходит ответ: "Оne hundred dollars!"

  • 4

    Боксера может обидеть каждый. Но не каждый успевает извиниться.

Сделай паузу: уморительные анекдоты 15 сентября

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