Безумный шквал эмоций: утренние анекдоты 17 сентября

Начальник хвалит красивую секретаршу блондинку:
- Молодец всего 2 ошибки!
- Спасибо!
- Теперь второе слово пиши!
Окончание срока годности йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла.
Очень злой мальчик при каждом падении звезды загадывал падение еще одной звезды и за выходные уничтожил целую Галактику.
Жена одела новое платье:
- Дорогой, как я тебе?
Муж:
- Немножко надоела… А так - ничего!
– Вы знаете, ваш муж бегает за женщинами!
– Ну и что? Моя собака тоже любит бегать за машинами, но это не значит, что как только она ее догонит, то сядет за руль.