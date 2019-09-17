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Безумный шквал эмоций: утренние анекдоты 17 сентября

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Безумный шквал эмоций: утренние анекдоты 17 сентября
04:43 Сегодня Телеграф

Пускай ваше утро будет наполнено позитивной энергетикой.

  • 1

    Начальник хвалит красивую секретаршу блондинку:

    - Молодец всего 2 ошибки!

    - Спасибо!

    - Теперь второе слово пиши!

  • 2

    Окончание срока годности йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла.

  • 3

    Очень злой мальчик при каждом падении звезды загадывал падение еще одной звезды и за выходные уничтожил целую Галактику.

    Жена одела новое платье:

    - Дорогой, как я тебе?

    Муж:

    - Немножко надоела… А так - ничего!

  • 4

    – Вы знаете, ваш муж бегает за женщинами!

    – Ну и что? Моя собака тоже любит бегать за машинами, но это не значит, что как только она ее догонит, то сядет за руль.

Яркое завершения дня: вечерние анекдоты 16 сентября

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