Безумный шквал эмоций: утренние анекдоты 17 сентября

Окончание срока годности йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла.

3

Очень злой мальчик при каждом падении звезды загадывал падение еще одной звезды и за выходные уничтожил целую Галактику.

Жена одела новое платье:

- Дорогой, как я тебе?

Муж:

- Немножко надоела… А так - ничего!