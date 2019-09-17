Подними себе настроение: вечерние анекдоты 17 сентября

- Кто больше удовлетворен: мужчина, у которого шестеро детей или тот у кого шесть миллионов долларов?
- Тот, у которого шестеро детей!
- Почему?
- У которого шесть миллионов - хочет еще!
- Люба, скажи, сколько ты весишь?
- Как не стыдно задавать такие вопросы?
- Ну скажи хотя бы первые 3 цифры
Объявление.
Ищу красивую, стройную, умную девушку для создания серьезных отношений по четвергам.
- Алё, милый! Можешь сейчас говорить?
- Могу.
- Тогда слушай!
- Ну как там?
- Да расстались мы...
- Капец, это сколько вы были вместе?
- 1024 дня.
- Подумать только, гигабайт жизни коту под хвост!