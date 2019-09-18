Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 18 сентября

Хирург обращается к медсестре:
- Зачем вы сказали парализованному из пятой палаты, что мы собираемся ампутировать ему ногу?
- Неужели убежал? А вы ещё говорили: неизлечим, неизлечим...
Двое лежат в постели. Она:
- Ты спишь?..
- Угу, сплю.
Через полчаса. Она:
- Ты спишь?
- Угу, сплю.
Ещё через час. Она:
- Ты спишь?
- Блин, ну сказал же, что сплю!
- Извини, ладно спи. Утром поговорим.
- Нет уж, опять ведь через полчаса разбудишь! Говори, чего ты хочешь?
- Ты кто?
Главное в женщине не грудь, а глаза! Поверьте, женщина без глаз выглядит гораздо страшнее.
SMS от мужа жене: Привет, любимая. Я в баре с друзьями, допиваю последний бокал. Дома буду через 30 минут. Если я не приехал, прочитай это сообщение еще раз.
Грустный мужчина заходит в аптеку:
- Дайте, пожалуйста, презервативы.
- А почему так печально?
- А мне самые маленькие.