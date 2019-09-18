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Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 18 сентября

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Начните свой день с порции отборного юмора: анекдоты на утро 18 сентября
04:42 Сегодня Телеграф

Пускай этот день будет легким и удачным!

  • 1

    Хирург обращается к медсестре:

    - Зачем вы сказали парализованному из пятой палаты, что мы собираемся ампутировать ему ногу?

    - Неужели убежал? А вы ещё говорили: неизлечим, неизлечим...

  • 2

    Двое лежат в постели. Она:

    - Ты спишь?..

    - Угу, сплю.

    Через полчаса. Она:

    - Ты спишь?

    - Угу, сплю.

    Ещё через час. Она:

    - Ты спишь?

    - Блин, ну сказал же, что сплю!

    - Извини, ладно спи. Утром поговорим.

    - Нет уж, опять ведь через полчаса разбудишь! Говори, чего ты хочешь?

    - Ты кто?

  • 3

    Главное в женщине не грудь, а глаза! Поверьте, женщина без глаз выглядит гораздо страшнее.

  • 4

    SMS от мужа жене: Привет, любимая. Я в баре с друзьями, допиваю последний бокал. Дома буду через 30 минут. Если я не приехал, прочитай это сообщение еще раз.

    Грустный мужчина заходит в аптеку:

    - Дайте, пожалуйста, презервативы.

    - А почему так печально?

    - А мне самые маленькие.

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