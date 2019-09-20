Убойные анекдоты, которые зарядят позитивом с самого утра 20 сентября

Бойкот женщины невозможен в принципе - как только вы перестаете с ней разговаривать, она решает, что вы начали ее слушать.

— Да кому мы нужны...

Он (задумчиво, выпуская дым в потолок):

Она: — Милый, а ведь когда-нибудь мы поженимся.

3

Мальчик подходит к папе и спрашивает:

- Папа, а я русский или еврей?

- А тебе зачем это знать?

- Да у нас во дворе мальчик велосипед классный продает. Вот я и думаю: мне поторговаться и купить или украсть и поломать?

Деревенский кузнец говорит новому подмастерью:

- Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей по ней молотом.

Так новичок-подмастерье сразу стал кузнецом.