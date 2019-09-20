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Встречайте выходные весело: вечерние анекдоты 20 сентября

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Встречайте выходные весело: вечерние анекдоты 20 сентября
17:05 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты для хорошего настроения на целый вечер.

  • 1

    — Когда вы видите выпускника филологического факультета, что вы обычно ему говорите?

    — "Две картошки и Биг Мак, пожалуйста".

  • 2

    Жена: Ты помнишь какой завтра день?

    Муж: Да, конечно, 10 лет нашей свадьбы.

    Жена: И как мы отметим праздник?

    Муж: Какой праздник?

  • 3

    Когда моя девушка предложила поиграть в больного и медсестру, я надеялся, что это будет более  сексуально, чем пролежать привязанным к кровати в коридоре два дня...

    - Муж сказал, если я наберу 100 килограммов, он разведется.

    - И сколько ты весишь?

    - 100 граммов до развода.

  • 4

    - Вот что значит верная подружка! Вчера после вечеринки дотащила меня до дома, втащила на шестой этаж и сдала мужу из рук в руки. Хотя я живу на первом и не замужем...

Позитивное настроение: анекдоты на день 20 сентября

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Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты.
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