Встречайте выходные весело: вечерние анекдоты 20 сентября

1 — Когда вы видите выпускника филологического факультета, что вы обычно ему говорите? — "Две картошки и Биг Мак, пожалуйста".

2 Жена: Ты помнишь какой завтра день? Муж: Да, конечно, 10 лет нашей свадьбы. Жена: И как мы отметим праздник? Муж: Какой праздник?

3 Когда моя девушка предложила поиграть в больного и медсестру, я надеялся, что это будет более сексуально, чем пролежать привязанным к кровати в коридоре два дня... - Муж сказал, если я наберу 100 килограммов, он разведется. - И сколько ты весишь? - 100 граммов до развода.