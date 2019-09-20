Встречайте выходные весело: вечерние анекдоты 20 сентября

— Когда вы видите выпускника филологического факультета, что вы обычно ему говорите?
— "Две картошки и Биг Мак, пожалуйста".
Жена: Ты помнишь какой завтра день?
Муж: Да, конечно, 10 лет нашей свадьбы.
Жена: И как мы отметим праздник?
Муж: Какой праздник?
Когда моя девушка предложила поиграть в больного и медсестру, я надеялся, что это будет более сексуально, чем пролежать привязанным к кровати в коридоре два дня...
- Муж сказал, если я наберу 100 килограммов, он разведется.
- И сколько ты весишь?
- 100 граммов до развода.
- Вот что значит верная подружка! Вчера после вечеринки дотащила меня до дома, втащила на шестой этаж и сдала мужу из рук в руки. Хотя я живу на первом и не замужем...