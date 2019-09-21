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Суббота, 21.09.2019
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Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 21 сентября

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Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 21 сентября
04:44 Сегодня Телеграф

Прикольные анекдоты для начала дня!

  • 1

    У начальника новая секретарша. К ней подходит жена начальника.

    - Надеюсь, вы не будете столь энергичны, как предыдущая?

    - А кто была предыдущая?

    - Я.

  • 2

    Если совесть вас не грызет, значит, она уже сыта вами по горло.

  • 3

    Женская фраза "Я снимаю белье" до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.

    Молдавские ученые опровергли тот факт, что земля круглая. Они утверждают, что она грязная и на зубах скрипит.

  • 4

    Трое детей выясняют у кого отец быстрее.

    - Мой отец так быстр, что выстрелив из лука догоняет стрелу.

    - А мой отец охотник, стреляет в утку и подхватывает её, не дав ей упасть на землю.

    - Ничего вы не понимаете в скорости! Вот у меня отец, госслужащий, заканчивает работать в 16-30, а дома уже в 15-45.

Встречайте выходные весело: вечерние анекдоты 20 сентября

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