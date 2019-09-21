Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 21 сентября

У начальника новая секретарша. К ней подходит жена начальника.
- Надеюсь, вы не будете столь энергичны, как предыдущая?
- А кто была предыдущая?
- Я.
Если совесть вас не грызет, значит, она уже сыта вами по горло.
Женская фраза "Я снимаю белье" до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.
Молдавские ученые опровергли тот факт, что земля круглая. Они утверждают, что она грязная и на зубах скрипит.
Трое детей выясняют у кого отец быстрее.
- Мой отец так быстр, что выстрелив из лука догоняет стрелу.
- А мой отец охотник, стреляет в утку и подхватывает её, не дав ей упасть на землю.
- Ничего вы не понимаете в скорости! Вот у меня отец, госслужащий, заканчивает работать в 16-30, а дома уже в 15-45.