Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 21 сентября

- А кто была предыдущая?

- Надеюсь, вы не будете столь энергичны, как предыдущая?

У начальника новая секретарша. К ней подходит жена начальника.

Если совесть вас не грызет, значит, она уже сыта вами по горло.

Молдавские ученые опровергли тот факт, что земля круглая. Они утверждают, что она грязная и на зубах скрипит.

Женская фраза "Я снимаю белье" до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.

4

Трое детей выясняют у кого отец быстрее.

- Мой отец так быстр, что выстрелив из лука догоняет стрелу.

- А мой отец охотник, стреляет в утку и подхватывает её, не дав ей упасть на землю.

- Ничего вы не понимаете в скорости! Вот у меня отец, госслужащий, заканчивает работать в 16-30, а дома уже в 15-45.