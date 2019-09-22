Смеяться с самого утра - лучшая привычка: утренние анекдоты на 22 сентября

В детстве вместо компьютера и интернета у меня было детство.
- Ты слышал, Андрюху исключили из секции альпинизма!
- За что?
- Представляешь, кто-то его подловил на том, что он поднимался на 6-й этаж на лифте.
- Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!
- Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов?
Знаете ли вы, что фраза "На ошибках учатся!" воспринимается лечащими врачами и пациентами совершенно по-разному?
Муж возвращается с работы. Жена всматривается:
- Что это у тебя на лбу? Губная помада?!
- Да что ты! Посмотри, это же кровь! На меня в подъезде напали, железной трубой по голове ударили!
- Твое счастье…