Смеяться с самого утра - лучшая привычка: утренние анекдоты на 22 сентября

В детстве вместо компьютера и интернета у меня было детство.

- Представляешь, кто-то его подловил на том, что он поднимался на 6-й этаж на лифте.

3

- Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!

- Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов?

Знаете ли вы, что фраза "На ошибках учатся!" воспринимается лечащими врачами и пациентами совершенно по-разному?