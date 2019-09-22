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Смеяться с самого утра - лучшая привычка: утренние анекдоты на 22 сентября

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Смеяться с самого утра - лучшая привычка: утренние анекдоты на 22 сентября
04:37 Сегодня Телеграф

Предлагаем вам порцию отборного юмора для идеального начала дня.

  • 1

    В детстве вместо компьютера и интернета у меня было детство.

  • 2

    - Ты слышал, Андрюху исключили из секции альпинизма!

    - За что?

    - Представляешь, кто-то его подловил на том, что он поднимался на 6-й этаж на лифте.

  • 3

    - Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а дома лучше. Не ищи обетованные края - они там, где родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где родился - там и сгодился!

    - Я так понял, мой загранпаспорт еще не готов?

     Знаете ли вы, что фраза "На ошибках учатся!" воспринимается лечащими врачами и пациентами совершенно по-разному?

  • 4

    Муж возвращается с работы. Жена всматривается:

    - Что это у тебя на лбу? Губная помада?!

    - Да что ты! Посмотри, это же кровь! На меня в подъезде напали, железной трубой по голове ударили!

    - Твое счастье…

Хорошее настроение с утра: веселые анекдоты 21 сентября

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