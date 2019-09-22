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Смеяться никогда не поздно: вечерние анекдоты на 22 сентября

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Смеяться никогда не поздно: вечерние анекдоты на 22 сентября
17:27 Сегодня Телеграф

Мы подготовили для вас свежие шутки, которые помогут расслабиться этим вечером.

  • 1

    В медицинских кругах набирает популярность теория, чтo пpоблeмы c aлкoгoлем - этo кoгдa ты нe любишь выпить.

  • 2

    - Сложилась очень тупая парадоксальная ситуация: нашел объявление о продаже топора. Это что же получается? Я должен позвонить совершенно незнакомому человеку и договориться с ним о встрече, на которую я приду с деньгами, а он - с топором?

  • 3

    Наконец-то разобрался с путешествиями во времени. Надо всего лишь сказать: "Я прилягу на секундочку" - и ты переносишься на 4 часа в будущее.

     - Я никого не обманул, не ограбил и не убил за всю свою жизнь. Так почему я так плохо живу?

    - Ты сам ответил на свой вопрос.

  • 4

    -Дорогая, я хочу провести этот отпуск, как 20 лет назад.

    - Но мы женаты только 19 лет.

    - Ну так я ж о чем...

Шутки, которые сделают ваш вечер: вечерние анекдоты на 21 сентября-

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