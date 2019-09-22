Смеяться никогда не поздно: вечерние анекдоты на 22 сентября

- Сложилась очень тупая парадоксальная ситуация: нашел объявление о продаже топора. Это что же получается? Я должен позвонить совершенно незнакомому человеку и договориться с ним о встрече, на которую я приду с деньгами, а он - с топором?

3

Наконец-то разобрался с путешествиями во времени. Надо всего лишь сказать: "Я прилягу на секундочку" - и ты переносишься на 4 часа в будущее.

- Я никого не обманул, не ограбил и не убил за всю свою жизнь. Так почему я так плохо живу?

- Ты сам ответил на свой вопрос.