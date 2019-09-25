Смех с утра: юморные анекдоты 25 сентября

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Раньше никогда не запивал и не закусывал алкоголь. Мол, настолько крепкий парень, что мне это ни к чему. Теперь, когда меня спрашивают, почему я начал закусывать, я киваю влево. Обычно там сидит моя жена, и я очень плохо помню, откуда она взялась.