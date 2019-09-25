Смех с утра: юморные анекдоты 25 сентября

Интересно, думают ли крабы, что рыбы умеют летать?
Раньше никогда не запивал и не закусывал алкоголь. Мол, настолько крепкий парень, что мне это ни к чему. Теперь, когда меня спрашивают, почему я начал закусывать, я киваю влево. Обычно там сидит моя жена, и я очень плохо помню, откуда она взялась.
– Слушай, посоветуй хорошие фильмы и сериалы за последние 3 года.
– Ребенка в садик отдали?
– Да.
Люди, которые любят восклицать, что мир погряз в разврате, просто никогда не пробовали поискать кого-нибудь для секса втроем.
- Ты посмотри, какая погода на улице! Теплая осень, солнце, листва разноцветная на деревьях! Рай! Давай сходим куда-нибудь?
- В бар?
- В бар!