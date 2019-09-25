Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 25 сентября

Осознание того, что ты не зря учился в автошколе, приходит тогда, когда в магазине уступаешь дорогу тележке, катящейся справа.
Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того как изобрели интернет?
Я опросил всех 26 своих сестер и братьев - из них тоже никто не знает...
В Одессе:
- Послушай, Изя, ты уже взрослый самостоятельный человек! Тебе 30 лет. За тебя уже таки давно все должна решать твоя жена, а не мама!
Искусство маркетолога состоит в том, чтобы у покупателя возникало чувство, что он по-крупному ограбил магазин. Хотя на самом деле все наоборот.
В кабинет к доктору заходит мужик. Доктор:
- Раздевайтесь.
- Зачем?!
- Я доктор и лучше знаю!
Мужик разделся.
Доктор:
- Ну, что вас беспокоит?
- Беспокоит, где лам¬почку поменять. Я электрик.