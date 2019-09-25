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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 25 сентября

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Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 25 сентября
18:14 Сегодня Телеграф

Убойная доза позитива после тяжелого рабочего дня.

  • 1

    Осознание того, что ты не зря учился в автошколе, приходит тогда, когда в магазине уступаешь дорогу тележке, катящейся справа.

    Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того как изобрели интернет?

    Я опросил всех 26 своих сестер и братьев - из них тоже никто не знает...

    В Одессе:

    - Послушай, Изя, ты уже взрослый самостоятельный человек! Тебе 30 лет. За тебя уже таки давно все должна решать твоя жена, а не мама!

    Искусство маркетолога состоит в том, чтобы у покупателя возникало чувство, что он по-крупному ограбил магазин. Хотя на самом деле все наоборот.

  • 2

    В кабинет к доктору заходит мужик. Доктор:

    - Раздевайтесь.

    - Зачем?!

    - Я доктор и лучше знаю!

    Мужик разделся.

    Доктор:

    - Ну, что вас беспокоит?

    - Беспокоит, где лам¬почку поменять. Я электрик.

Улыбайтесь почаще: анекдоты 25 сентября 

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