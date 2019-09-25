Закончи день ярко и весело: вечерние анекдоты 25 сентября

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Осознание того, что ты не зря учился в автошколе, приходит тогда, когда в магазине уступаешь дорогу тележке, катящейся справа.

Что делали наши родители, чтобы убить скуку, до того как изобрели интернет?

Я опросил всех 26 своих сестер и братьев - из них тоже никто не знает...

В Одессе:

- Послушай, Изя, ты уже взрослый самостоятельный человек! Тебе 30 лет. За тебя уже таки давно все должна решать твоя жена, а не мама!

Искусство маркетолога состоит в том, чтобы у покупателя возникало чувство, что он по-крупному ограбил магазин. Хотя на самом деле все наоборот.