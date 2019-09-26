Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 26 сентября

1 Лучшей мотивацией учиться была фраза отца: "Александр - это защитник по-гречески, так что выбирай: либо ты защищаешь диплом, либо защищаешь родину".

2 Сара обнаружила переписку Абрама с любовницей в инете. Он, обреченно: - Что делать будем? Сара, возмущенно тыча в экран: - Вот это! это... и весь пятый абзац.

3 Мужчина всегда считает, что он уже достаточно знаком с дамой для секса, но недостаточно для женитьбы. Когда я коту говорю:" кис, кис, кис!", вероятность того, что я хочу его покормить примерно 5%, и 95%, что я хочу проверить работает ли кот.