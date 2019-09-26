Хорошее настроение обеспечено: анекдоты 26 сентября

Лучшей мотивацией учиться была фраза отца:
"Александр - это защитник по-гречески, так что выбирай:
либо ты защищаешь диплом, либо защищаешь родину".
Сара обнаружила переписку Абрама с любовницей в инете.
Он, обреченно:
- Что делать будем?
Сара, возмущенно тыча в экран:
- Вот это! это... и весь пятый абзац.
Мужчина всегда считает,
что он уже достаточно знаком с дамой для секса,
но недостаточно для женитьбы.
Когда я коту говорю:" кис, кис, кис!", вероятность того, что я хочу его покормить примерно 5%, и 95%, что я хочу проверить работает ли кот.
- А меня Василий на рыбалку пригласил!
- Обязательно сделай красивую прическу и побрей ноги!
- Да-а-а? А я, как дура, червей накопала…