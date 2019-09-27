Радостного вам дня: веселые анекдоты 27 сентября

Блондинка звонит подруге:
- Мой парень просит сделать ему бефстроганов. Что это ещё за извращение?
Просыпаюсь - сажусь за компьютер, прихожу на работу - сажусь за компьютер, возвращаюсь домой - сажусь за компьютер, чувствую себя внешним устройством...
Походу я флэшка...
Главврач:
- Премиальные будут выплачивать только за постоянных пациентов.
Патологоанатом:
- Во я попал.
Лучшая проверка лидерских качеств у ребенка - это отвезти его на дачу и посмотреть: он гоняется за гусями или гуси за ним.
Пьяная жена шахматиста приползла домой на четвереньках, утверждая, что "королева как хочет, так и ходит".