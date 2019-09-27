Радостного вам дня: веселые анекдоты 27 сентября

1 Блондинка звонит подруге: - Мой парень просит сделать ему бефстроганов. Что это ещё за извращение?

2 Просыпаюсь - сажусь за компьютер, прихожу на работу - сажусь за компьютер, возвращаюсь домой - сажусь за компьютер, чувствую себя внешним устройством... Походу я флэшка...

3 Главврач: - Премиальные будут выплачивать только за постоянных пациентов. Патологоанатом: - Во я попал. Лучшая проверка лидерских качеств у ребенка - это отвезти его на дачу и посмотреть: он гоняется за гусями или гуси за ним.