Просыпайтесь с улыбкой на лице: утренние анекдоты 1 октября

Если кто-нибудь скажет: "Это невозможно", его следует понимать примерно так: "Исходя из моего ограниченного опыта и узкого понимания действительности, это крайне маловероятно".
Совет: поспорь с сотрудницей, что она не сможет дотронуться до пупка двумя локтями одновременно.
Наслаждайся. Не за что.
Кто рано встает, тот бабушка в поликлинику.
За многие годы работы с компьютерами главное, чему я от них научился - это вовремя переходить в спящий режим.
- Почему ты не общаешься в соц сетях?
- Я психиатр. У меня такого общения на работе хватает.