Проснулись, потянулись, улыбнулись: позитивные утренние анекдоты на 4 октября

- Назовите вашу слабую сторону.
- Я тупой.
- Мы вам перезвоним.
- Кому вам?
- Сынок, иди-ка сюда.
- Че, бать?
- Я в твоей куртке нашел пачку сигарет.
- Ну и че?
- Мы живем на Гоа, здесь +40С. Так на кой черт тебе куртка?
Каждый раз, когда я провожу рукой по коту, моя рука проходит 35 см.
В среднем за подход я провожу рукой по 18 раз. В сутки я делаю около 20 подходов.
Итого, в среднем, я выглаживаю 126 метров кота в сутки.
- Дорогой, я что-то себе совсем места не нахожу.
- Значит, как выходишь из коридора, налево. Кухня там.
Пока мои попытки похудения заканчиваются тем, что фотку "после" можно смело переименовывать в "до".