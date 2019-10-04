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Пятница, 04.10.2019
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Позитивного настроения в ваш дом: вечерние анекдоты 4 октября

Смотрите фото (5)
Позитивного настроения в ваш дом: вечерние анекдоты 4 октября
17:44 Сегодня Телеграф

Сегодня вечером у вас есть возможность зарядиться дозой позитива после тяжелого рабочего дня.

  • 1

    Возбужденный мужик вбегает в аптеку:

    - Моя теща хочет отравиться крысиным ядом!

    - К сожалению, у нас нет от него противоядия.

    - При чем здесь противоядие? Мне нужен крысиный яд!

  • 2

    - Представляешь, я узнал, что у моей жены есть любовник.

    - Это ещё ничего. Я узнал, что у моей невесты есть муж.

  • 3

    Динозавры жили долго и счастливо, и вымерли в один день.

    Хотел пойти на пляж - похвастаться шикарным телом.

    Но моя девушка не пошла, а мне одному что там позориться.

  • 4

    - Ты в курсе, что единорогов нет?

    - Они предупреждали, что ты так скажешь.

Озарите мир улыбкой: юморные анекдоты 4 октября

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