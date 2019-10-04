Позитивного настроения в ваш дом: вечерние анекдоты 4 октября

Возбужденный мужик вбегает в аптеку:
- Моя теща хочет отравиться крысиным ядом!
- К сожалению, у нас нет от него противоядия.
- При чем здесь противоядие? Мне нужен крысиный яд!
- Представляешь, я узнал, что у моей жены есть любовник.
- Это ещё ничего. Я узнал, что у моей невесты есть муж.
Динозавры жили долго и счастливо, и вымерли в один день.
Хотел пойти на пляж - похвастаться шикарным телом.
Но моя девушка не пошла, а мне одному что там позориться.
- Ты в курсе, что единорогов нет?
- Они предупреждали, что ты так скажешь.