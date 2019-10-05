Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 5 октября

- Кому вам?

- Мы вам перезвоним.

- Мы живем на Гоа, здесь +40С. Так на кой черт тебе куртка?

- Ну и че?

- Я в твоей куртке нашел пачку сигарет.

3

Каждый раз, когда я провожу рукой по коту, моя рука проходит 35 см.

В среднем за подход я провожу рукой по 18 раз. В сутки я делаю около 20 подходов.

Итого, в среднем, я выглаживаю 126 метров кота в сутки.

- Дорогой, я что-то себе совсем места не нахожу.

- Значит, как выходишь из коридора, налево. Кухня там.