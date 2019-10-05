Скачать
Суббота, 05.10.2019
"Формула Штайнмайера": Социолог оценил обращение Зеленского к украинцам
"Формула Штайнмайера": Социолог оценил обращение Зеленского к украинцам
Порошенко о формуле Штайнмайера: РФ выдернула ее из дорожной карты
Порошенко о формуле Штайнмайера: РФ выдернула ее из дорожной карты
18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)
18-летний нападающий стал лучшим игроком недели в Лиге Европы (Видео)
Рецепт дня: салат из тыквы с жареным луком
Рецепт дня: салат из тыквы с жареным луком

Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 5 октября

Смотрите фото (5)
Хорошее настроение обеспечено: утренние анекдоты 5 октября
04:40 Сегодня Телеграф

Подборка анекдотов на утро, которая не даст вам заскучать.

  • 1

    - Назовите вашу слабую сторону.

    - Я тупой.

    - Мы вам перезвоним.

    - Кому вам?

  • 2

    - Сынок, иди-ка сюда.

    - Че, бать?

    - Я в твоей куртке нашел пачку сигарет.

    - Ну и че?

    - Мы живем на Гоа, здесь +40С. Так на кой черт тебе куртка?

  • 3

    Каждый раз, когда я провожу рукой по коту, моя рука проходит 35 см.

    В среднем за подход я провожу рукой по 18 раз. В сутки я делаю около 20 подходов.

    Итого, в среднем, я выглаживаю 126 метров кота в сутки.

    - Дорогой, я что-то себе совсем места не нахожу.

    - Значит, как выходишь из коридора, налево. Кухня там.

  • 4

     

    Пока мои попытки похудения заканчиваются тем, что фотку "после" можно смело переименовывать в "до".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Улыбка, Смех, Настроение, Шутки, Подборка, Юмор, Курьез, Радость, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Казус, Анекдоты, 5 октября, Утренние анекдоты, Анекдоты на утро, Анекдоты на утро 5 октября, Утренние анекдоты на 5 октября.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые можно есть на ночь
02 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
03 Гороскоп на завтра, 5 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Новоизбранный глава ЦИК о выборах в ОРДЛО: Это вопрос не к нам, а к законодателю
05 Названы 10 простых средств для избавления от тошноты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Днепре спасатели потушили пожар на продуктовом складе
В Днепре спасатели потушили пожар на продуктовом складе
Билецкий: Люди на фронте шокированы разведением войск
Билецкий: Люди на фронте шокированы разведением войск
Сенцов прокомментировал формулу Штайнмайера
Сенцов прокомментировал формулу Штайнмайера
Продукты, которые замедляют процесс старения
Продукты, которые замедляют процесс старения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь