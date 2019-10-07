Анекдоты на утро 7 октября, которые вас рассмешат

— Нет никаких сомнений! Вас отравили!
— Господи! Доктор! Как? Чем?
— О, пожалуйста, не волнуйтесь! Мы все обязательно выясним на вскрытии...
Самый лучший способ закончить спор с женщиной — притвориться мёртвым...
Хочешь быть счастливой? Будь ею! Главное, чтобы муж не узнал…
- Сейчас преступники скачивают из Интернета уголовные дела и учатся по ним.
- Умные, смотри-ка.
- Умные скачивают только нераскрытые дела.
Когда в детстве я не мог почистить лук, бабушка говорила: "Если тонкая не снимается, снимай толстую". Этот совет мне до сих пор помогает в жизни.