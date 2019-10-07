Анекдоты на утро 7 октября, которые вас рассмешат

— О, пожалуйста, не волнуйтесь! Мы все обязательно выясним на вскрытии...

— Господи! Доктор! Как? Чем?

— Нет никаких сомнений! Вас отравили!

3

Хочешь быть счастливой? Будь ею! Главное, чтобы муж не узнал…

- Сейчас преступники скачивают из Интернета уголовные дела и учатся по ним.

- Умные, смотри-ка.

- Умные скачивают только нераскрытые дела.