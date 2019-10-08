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Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 8 октября

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Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 8 октября
16:14 Сегодня Телеграф

Позитивные вечерние анекдоты только для наших читателей.

  • 1

    Разница в возрасте конечно бывает, но она ничтожна по сравнению с разницей в уме.

  • 2

    - У нас на работе есть Валера, такой тупой, просто капец! Он даже текст на компьютере не может сам набрать!

    - И тебе приходится вместо него набирать?

    - Ну, да. А чо делать-то?

    - Сдается мне, что он не такой уж и тупой...

  • 3

    Женская красота измеряется в анжелино-джоулях.

    - Ну, я ему и говорю, Паша, любимый, ты что обиделся?

    - А он?

    - А он Андрей.

  • 4

    - Вот мы недавно в горы поднялись, решили шашлык пожарить, а вот костер развести не смогли.

    - Ну, наверное, высоко забрались, кислорода не хватало.

    - Ты слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хватало! А ты заладил - дрова нужны, дрова.

Улыбка до ушей: веселые анекдоты 8 октября

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