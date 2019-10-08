Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 8 октября

Разница в возрасте конечно бывает, но она ничтожна по сравнению с разницей в уме.
- У нас на работе есть Валера, такой тупой, просто капец! Он даже текст на компьютере не может сам набрать!
- И тебе приходится вместо него набирать?
- Ну, да. А чо делать-то?
- Сдается мне, что он не такой уж и тупой...
Женская красота измеряется в анжелино-джоулях.
- Ну, я ему и говорю, Паша, любимый, ты что обиделся?
- А он?
- А он Андрей.
- Вот мы недавно в горы поднялись, решили шашлык пожарить, а вот костер развести не смогли.
- Ну, наверное, высоко забрались, кислорода не хватало.
- Ты слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хватало! А ты заладил - дрова нужны, дрова.