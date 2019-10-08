Всем прекрасного вечера: смешные анекдоты 8 октября

Разница в возрасте конечно бывает, но она ничтожна по сравнению с разницей в уме.

2

- У нас на работе есть Валера, такой тупой, просто капец! Он даже текст на компьютере не может сам набрать!

- И тебе приходится вместо него набирать?

- Ну, да. А чо делать-то?

- Сдается мне, что он не такой уж и тупой...