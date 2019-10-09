Насладитесь моментом: вечерние анекдоты 9 октября

Как убедить жену, что ты и вправду был на рыбалке, а удочку дома оставил не потому что у тебя есть другая женщина, а потому что у тебя есть другая удочка?
Ты же собиралась худеть?
- Я ем салатик!
- Ты смешала мясо, колбасу, картошку, грибы и майонез!
- Я. Ем. Салатик.
Производители сигарет убивают своих лучших клиентов, а производители презервативов - будущих.
Когда я был ребенком, я любил ходить в зоопарки, потому что любил животных.
Когда я вырос, я стал ненавидеть зоопарки, потому что люблю животных.
Лайфхак:
Сделайте куклу вуду - свою копию.
Уложите ее спать пораньше.