Насладитесь моментом: вечерние анекдоты 9 октября

Как убедить жену, что ты и вправду был на рыбалке, а удочку дома оставил не потому что у тебя есть другая женщина, а потому что у тебя есть другая удочка?

- Ты смешала мясо, колбасу, картошку, грибы и майонез!

Ты же собиралась худеть?

3

Производители сигарет убивают своих лучших клиентов, а производители презервативов - будущих.

Когда я был ребенком, я любил ходить в зоопарки, потому что любил животных.

Когда я вырос, я стал ненавидеть зоопарки, потому что люблю животных.