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Пятница, 11.10.2019
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Заряд гарного настрою: найсмішніші анекдоти на 11 жовтня

Смотрите фото (5)
Заряд гарного настрою: найсмішніші анекдоти на 11 жовтня
13:26 Сегодня Телеграф

Підніми собі настрій свіжим смішним анекдотом.

  • 1

    Різниця між гейшею і дружиною в тому, що гейша за ваші гроші виконає будь-які ваші забаганки, а з дружиною вам за свої гроші доведеться виконувати її.

  • 2

    - Таку страшну ляльку посадили на цю весільну машину ...

    - Та тихше ти ... це наречена в люк висунулася ...

  • 3

    - Я завжди багато їм, коли нервую.

    - Судячи з твоєї фігурі, спокійне життя - це не для тебе ...

  • 4

    Чоловікам подобаються іграшки з безліччю прибамбасів, наприклад жінки.

    Жінки можуть вправлятись тільки з дуже простими предметами, наприклад, чоловіками.

    - Я прийшов, щоб просити руки вашої доньки.

    - А про яку саме йдеться: про старшу або молодшу?

    - У неї що, одна рука старше за іншу?!

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