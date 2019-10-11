Заряд гарного настрою: найсмішніші анекдоти на 11 жовтня

Різниця між гейшею і дружиною в тому, що гейша за ваші гроші виконає будь-які ваші забаганки, а з дружиною вам за свої гроші доведеться виконувати її.
- Таку страшну ляльку посадили на цю весільну машину ...
- Та тихше ти ... це наречена в люк висунулася ...
- Я завжди багато їм, коли нервую.
- Судячи з твоєї фігурі, спокійне життя - це не для тебе ...
Чоловікам подобаються іграшки з безліччю прибамбасів, наприклад жінки.
Жінки можуть вправлятись тільки з дуже простими предметами, наприклад, чоловіками.
- Я прийшов, щоб просити руки вашої доньки.
- А про яку саме йдеться: про старшу або молодшу?
- У неї що, одна рука старше за іншу?!