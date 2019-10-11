Заряд гарного настрою: найсмішніші анекдоти на 11 жовтня

1 Різниця між гейшею і дружиною в тому, що гейша за ваші гроші виконає будь-які ваші забаганки, а з дружиною вам за свої гроші доведеться виконувати її.

2 - Таку страшну ляльку посадили на цю весільну машину ... - Та тихше ти ... це наречена в люк висунулася ...

3 - Я завжди багато їм, коли нервую. - Судячи з твоєї фігурі, спокійне життя - це не для тебе ...