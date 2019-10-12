Отборные шутки в этот выходной день: уморительные анекдоты на 12 октября

Идет мужчина по улице, разглядывая встречных женщин:
- Вот бы моей жене такие ноги... Вот бы моей жене такую грудь...
Пришел домой:
- Дорогая, ты не поверишь, всю дорогу только о тебе и думал!
Если бы на выборах голосовали за то, кого из депутатов посадить, то явка избирателей была бы близка к 100%.
По конституции Изя имел право на труд.
Но старался им не злоупотреблять...
По статистике, вегетарианцы живут дольше.
Вот вы сейчас смеетесь над вегетарианцем, а потом он придет на вашу могилу и съест все цветы.
Гороскоп на завтра:
У оптимистов будет всё плохо, но они не заметят.
У пессимистов будет всё хорошо, но им опять не понравится.