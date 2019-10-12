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Суббота, 12.10.2019
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Отборные шутки в этот выходной день: уморительные анекдоты на 12 октября

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Отборные шутки в этот выходной день: уморительные анекдоты на 12 октября
12:03 Сегодня Телеграф

Подборка свеженьких анекдотов, которая заставит вас смеяться целый день.

  • 1

    Идет мужчина по улице, разглядывая встречных женщин:

    - Вот бы моей жене такие ноги... Вот бы моей жене такую грудь...

    Пришел домой:

    - Дорогая, ты не поверишь, всю дорогу только о тебе и думал!

  • 2

    Если бы на выборах голосовали за то, кого из депутатов посадить, то явка избирателей была бы близка к 100%.

  • 3

    По конституции Изя имел право на труд.

    Но старался им не злоупотреблять...

     По статистике, вегетарианцы живут дольше.

    Вот вы сейчас смеетесь над вегетарианцем, а потом он придет на вашу могилу и съест все цветы.

  • 4

     Гороскоп на завтра:

    У оптимистов будет всё плохо, но они не заметят.

    У пессимистов будет всё хорошо, но им опять не понравится.

Смех продлевает жизнь: забавные анекдоты на 11 октября 

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