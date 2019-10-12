Отборные шутки в этот выходной день: уморительные анекдоты на 12 октября

- Дорогая, ты не поверишь, всю дорогу только о тебе и думал!

- Вот бы моей жене такие ноги... Вот бы моей жене такую грудь...

Если бы на выборах голосовали за то, кого из депутатов посадить, то явка избирателей была бы близка к 100%.

Вот вы сейчас смеетесь над вегетарианцем, а потом он придет на вашу могилу и съест все цветы.

Но старался им не злоупотреблять...

4

Гороскоп на завтра:

У оптимистов будет всё плохо, но они не заметят.

У пессимистов будет всё хорошо, но им опять не понравится.