Наполните свой дом смехом: веселые анекдоты 13 октября

Как бы нелепо сейчас выглядел сюжет фильма "Звонок". Ты находишь таинственную видеокассету и не знаешь что с ней делать...
Если тебе больше тридцати - пришло время оставить в покое молоденьких девушек и найти женщину, способную распознать признаки инсульта.
— Сержант Петров! Откройте свой бумажник!
— Может, багажник?
— Ах да, точно, всегда опережаю события!
Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться.
Гораздо сложнее с ними встретиться!
Все люди делятся на:
сов — встают и ложатся поздно;
жаворонков — встают и ложатся рано;
дятлов — из-за них совы встают рано, а жаворонки ложатся поздно.