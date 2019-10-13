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Наполните свой дом смехом: веселые анекдоты 13 октября

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Наполните свой дом смехом: веселые анекдоты 13 октября
10:56 Сегодня Телеграф

Подними себе настроение свежим смешным анекдотом.

  • 1

    Как бы нелепо сейчас выглядел сюжет фильма "Звонок". Ты находишь таинственную видеокассету и не знаешь что с ней делать...

  • 2

    Если тебе больше тридцати - пришло время оставить в покое молоденьких девушек и найти женщину, способную распознать признаки инсульта.

  • 3

    — Сержант Петров! Откройте свой бумажник!

    — Может, багажник?

    — Ах да, точно, всегда опережаю события!

    Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться.

    Гораздо сложнее с ними встретиться!

  • 4

    Все люди делятся на:

    сов — встают и ложатся поздно;

    жаворонков — встают и ложатся рано;

    дятлов — из-за них совы встают рано, а жаворонки ложатся поздно.

Заряд энергии с нашими шутками: анекдоты на утро на 13 октября

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