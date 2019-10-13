Наполните свой дом смехом: веселые анекдоты 13 октября

1 Как бы нелепо сейчас выглядел сюжет фильма "Звонок". Ты находишь таинственную видеокассету и не знаешь что с ней делать...

2 Если тебе больше тридцати - пришло время оставить в покое молоденьких девушек и найти женщину, способную распознать признаки инсульта.

3 — Сержант Петров! Откройте свой бумажник! — Может, багажник? — Ах да, точно, всегда опережаю события! Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!