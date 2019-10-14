Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 14 октября

У хорошей супруги муж не знает проблем, он целый день занят решением проблем своей жены.

У первоклассников такие портфели, как будто они в любой момент готовы уйти из семьи и начать новую жизнь.

3

- Я считаю, что стакан наполовину полный, вот!

- Хотел бы я посмотреть на тебя, допустим, в тайге... С наполовину сухими спичками, наполовину острым ножом, наполовину заряженным ружьём. А вокруг тебя наполовину сытые медведи.

Всегда удивляли люди, которые с работы идут обедать домой... Как у вас психика выдерживает, два раза в день ходить на работу?!