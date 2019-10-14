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Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 14 октября

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Проведите вечер позитивно: веселые анекдоты 14 октября
17:12 Сегодня Телеграф

Уморительные анекдоты для хорошего настроения на целый вечер.

  • 1

    У хорошей супруги муж не знает проблем, он целый день занят решением проблем своей жены.

  • 2

    У первоклассников такие портфели, как будто они в любой момент готовы уйти из семьи и начать новую жизнь.

  • 3

    - Я считаю, что стакан наполовину полный, вот!

    - Хотел бы я посмотреть на тебя, допустим, в тайге... С наполовину сухими спичками, наполовину острым ножом, наполовину заряженным ружьём. А вокруг тебя наполовину сытые медведи.

    Всегда удивляли люди, которые с работы идут обедать домой... Как у вас психика выдерживает, два раза в день ходить на работу?!

  • 4

    Стареем... Купили с мужем порно, посмотрели. Очень понравился дизайн спальни, кафель в ванной, и стол на кухне...

Зарядитесь хорошим настроением: смешные анекдоты на день 14 октября

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