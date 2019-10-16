Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 16 октября

Скорее всего, ты ее уже бесишь.

- Значит, сколько я тебя помню, ты была всё время не в себе?

- Сема, не мешай мне. Я ушла в себя.

3

Если ты что-то сделал и у тебя получилось - ты молодец

Если ты что-то сделал и у тебя не получилось - все вокруг гады, а ты все равно молодец.