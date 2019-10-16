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Среда, 16.10.2019
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Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 16 октября

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Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 16 октября
11:25 Сегодня Телеграф

Прикольная подборка анекдотов, которая поднимет вам настроение.

  • 1

    Как взбесить женщину:

    Скорее всего, ты ее уже бесишь.

  • 2

    - Сарочка, почему ты замолчала?

    - Сема, не мешай мне. Я ушла в себя.

    - Значит, сколько я тебя помню, ты была всё время не в себе?

  • 3

    Если ты что-то сделал и у тебя получилось - ты молодец

    Если ты что-то сделал и у тебя не получилось - все вокруг гады, а ты все равно молодец.

  • 4

    Если ты понятия не имеешь, какой херней занимаешься, назови это аналитической работой.

  • 5

    Нефть дешевеет - бензин дорожает. Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть ничего не делает - бензин всё равно дорожает. Бензин целеустремлённый и плевать хотел на условности. Будь как бензин!

Начните утро с позитива: забавные анекдоты 16 октября

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Радость, Веселье, 16 октября, Хохот, Смешные шутки.
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