Дневная порция лучших юморных шуток: анекдоты 16 октября

Как взбесить женщину:
Скорее всего, ты ее уже бесишь.
- Сарочка, почему ты замолчала?
- Сема, не мешай мне. Я ушла в себя.
- Значит, сколько я тебя помню, ты была всё время не в себе?
Если ты что-то сделал и у тебя получилось - ты молодец
Если ты что-то сделал и у тебя не получилось - все вокруг гады, а ты все равно молодец.
Если ты понятия не имеешь, какой херней занимаешься, назови это аналитической работой.
Нефть дешевеет - бензин дорожает. Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть ничего не делает - бензин всё равно дорожает. Бензин целеустремлённый и плевать хотел на условности. Будь как бензин!