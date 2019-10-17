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Четверг, 17.10.2019
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Позитивный настрой вечером: веселые анекдоты 17 октября

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Позитивный настрой вечером: веселые анекдоты 17 октября
17:19 Сегодня Телеграф

Не бойтесь подарить миру свою улыбку!

  • 1

    Всегда ставлю будильник так, чтобы утром можно было рукой дотянуться. Но он каждую ночь отползает, маленький запуганный мерзавец!

  • 2

    - Геннадий Иванович, разрешите к вам обратиться, как к руководителю?

    - Петрович, давай уже без формальностей. Я знаю тебя десять лет. Предлагаю перейти на «ты».

    - Ну, ты, Гена и мудак!

    - Так, переходим опять на «вы»…

  • 3

    Сапер всегда выполнит свою работу: даже если обезвреживая мину он ошибся, то разминирование все равно произвел.

    Взмыленные родители подбегают к тринадцатилетней дочке:

    - Ах ты, дрянная девчонка! Мы с папой уже все бары и дискотеки обегали! А она у подъезда! В песочнице играет!..

  • 4

    - Что-то долго мужа нет.

    - Может, на работе задержали или в пробке стоит?

    - Вообще нет. И не было никогда, - вздохнула Зинаида.

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