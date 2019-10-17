Позитивный настрой вечером: веселые анекдоты 17 октября

Всегда ставлю будильник так, чтобы утром можно было рукой дотянуться. Но он каждую ночь отползает, маленький запуганный мерзавец!

2

- Геннадий Иванович, разрешите к вам обратиться, как к руководителю?

- Петрович, давай уже без формальностей. Я знаю тебя десять лет. Предлагаю перейти на «ты».

- Ну, ты, Гена и мудак!

- Так, переходим опять на «вы»…