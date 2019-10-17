Позитивный настрой вечером: веселые анекдоты 17 октября

Всегда ставлю будильник так, чтобы утром можно было рукой дотянуться. Но он каждую ночь отползает, маленький запуганный мерзавец!
- Геннадий Иванович, разрешите к вам обратиться, как к руководителю?
- Петрович, давай уже без формальностей. Я знаю тебя десять лет. Предлагаю перейти на «ты».
- Ну, ты, Гена и мудак!
- Так, переходим опять на «вы»…
Сапер всегда выполнит свою работу: даже если обезвреживая мину он ошибся, то разминирование все равно произвел.
Взмыленные родители подбегают к тринадцатилетней дочке:
- Ах ты, дрянная девчонка! Мы с папой уже все бары и дискотеки обегали! А она у подъезда! В песочнице играет!..
- Что-то долго мужа нет.
- Может, на работе задержали или в пробке стоит?
- Вообще нет. И не было никогда, - вздохнула Зинаида.